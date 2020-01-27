atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2020, 09:29

Published 27 января 2020, 09:29

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирские ученые расшифровали геном опасного паразита

27 января 2020, 09:29
Открытие, сделанное новосибирскими учеными, поможет при создании лекарственных препаратов.

Ученые новосибирского института цитологии и генетики СО РАН совершили очередное открытие, которое поможет найти более эффективное лечение от описторхоза. Специалисты сумели расшифровали геном печеночного сосальщика.

Благодаря исследованиям, эксперты выяснили, что различные виды печеночных сосальщиков (из Западной Сибири (Opisthorchis felineus), Юго-Восточной Азии (Opisthorchis viverinni) и Дальнего Востока (Clonorchis sinensis) по-разному воздействуют на организм. Хотя ранее заражение этими паразитами рассматривалось как одно заболевание.

К примеру, при заражении азиатскими трематодами существует высокий риск канцерогенеза, с остальными видами этот риск ниже. Но западносибирский вид может вызывать серьезные воспалительные заболевания печени.

Расшифровка генома, которую получили исследователи, поможет при создании лекарственных препаратов.

#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика