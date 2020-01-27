Новосибирские ученые расшифровали геном опасного паразита

Благодаря исследованиям, эксперты выяснили, что различные виды печеночных сосальщиков (из Западной Сибири (Opisthorchis felineus), Юго-Восточной Азии (Opisthorchis viverinni) и Дальнего Востока (Clonorchis sinensis) по-разному воздействуют на организм. Хотя ранее заражение этими паразитами рассматривалось как одно заболевание.