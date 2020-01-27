Новосибирские ученые расшифровали геном опасного паразита

Posted 27 января 2020, 09:29
Published 27 января 2020, 09:29
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Ученые новосибирского института цитологии и генетики СО РАН совершили очередное открытие, которое поможет найти более эффективное лечение от описторхоза. Специалисты сумели расшифровали геном печеночного сосальщика.
Благодаря исследованиям, эксперты выяснили, что различные виды печеночных сосальщиков (из Западной Сибири (Opisthorchis felineus), Юго-Восточной Азии (Opisthorchis viverinni) и Дальнего Востока (Clonorchis sinensis) по-разному воздействуют на организм. Хотя ранее заражение этими паразитами рассматривалось как одно заболевание.
К примеру, при заражении азиатскими трематодами существует высокий риск канцерогенеза, с остальными видами этот риск ниже. Но западносибирский вид может вызывать серьезные воспалительные заболевания печени.
Расшифровка генома, которую получили исследователи, поможет при создании лекарственных препаратов.