Прокуратура наказала ресурсоснабжающую компанию за оставление целого поселка в Новосибирской области без воды

Posted 27 января 2020, 10:45
Published 27 января 2020, 10:45
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Маленький поселок в Коченевском районе Новосибирской области под новый год остался без воды. Единственная водозаборная скважина сломалась, и, чтобы ее отремонтировали, жителям пришлось обращаться в прокуратуру.
Бармашово – это небольшой населенный пункт в Коченевском районе с населением в 59 человек. Единственным источником воды в поселке является скважина, которая находится на территории предприятия. Но когда произошла поломка сооружения, никаких мер по ремонту принято не было.
Прокуратура проверила работу ресурсоснабжающей организации и направила представление в адрес руководства за нарушение законодательства в сфере ЖКХ. А также привлекла к административной ответственности должностное лицо и юрлицо. И только после этого 6 января 2020 года в поселок вернулась вода.