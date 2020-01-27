Прокуратура наказала ресурсоснабжающую компанию за оставление целого поселка в Новосибирской области без воды

Прокуратура проверила работу ресурсоснабжающей организации и направила представление в адрес руководства за нарушение законодательства в сфере ЖКХ. А также привлекла к административной ответственности должностное лицо и юрлицо. И только после этого 6 января 2020 года в поселок вернулась вода.