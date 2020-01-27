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Posted 27 января 2020, 10:45

Published 27 января 2020, 10:45

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Прокуратура наказала ресурсоснабжающую компанию за оставление целого поселка в Новосибирской области без воды

27 января 2020, 10:45
В поселке не было воды с декабря, и только в начале года были приняты меры по восстановлению водоснабжения.

Маленький поселок в Коченевском районе Новосибирской области под новый год остался без воды. Единственная водозаборная скважина сломалась, и, чтобы ее отремонтировали, жителям пришлось обращаться в прокуратуру.

Бармашово – это небольшой населенный пункт в Коченевском районе с населением в 59 человек. Единственным источником воды в поселке является скважина, которая находится на территории предприятия. Но когда произошла поломка сооружения, никаких мер по ремонту принято не было.

Прокуратура проверила работу ресурсоснабжающей организации и направила представление в адрес руководства за нарушение законодательства в сфере ЖКХ. А также привлекла к административной ответственности должностное лицо и юрлицо. И только после этого 6 января 2020 года в поселок вернулась вода.

#Общество
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