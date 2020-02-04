В степях Казахстана в мороз сломался пассажирский автобус из Новосибирска

Posted 4 февраля 2020, 12:41
Published 4 февраля 2020, 12:41
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
В мороз пассажирский автобус «Новосибирск-Шымкент» сломался в степях Казахстана. Инцидент произошел 2 февраля около полуночи на 203-м километре трассы «Кызылорда-Павлодар».
Водитель успел пересечь российско-казахскую границу, но во время движения случилась поломка, которая вынудила водителя припарковаться на обочине. Как оказалось, в автобусе возникли проблемы с ходовой частью, и он не мог продолжить движение.
Как пишет 24 kz, за окном градусник термометра показывал -20 градусов, а в салоне находилось 37 граждан Узбекистана. К счастью, автобус заметили патрульные. На помощь прибыли также спасатели и дорожники, которые общими силами доставили пассажиров до ближайшего поселка, где находится пункт обогрева. Затем граждане смогли добраться до пункта назначения попутным транспортом.
Из-за непогоды участок дороги, где произошло ЧП с автобусом, временно перекрыли.