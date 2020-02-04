В степях Казахстана в мороз сломался пассажирский автобус из Новосибирска

Как пишет 24 kz, за окном градусник термометра показывал -20 градусов, а в салоне находилось 37 граждан Узбекистана. К счастью, автобус заметили патрульные. На помощь прибыли также спасатели и дорожники, которые общими силами доставили пассажиров до ближайшего поселка, где находится пункт обогрева. Затем граждане смогли добраться до пункта назначения попутным транспортом.