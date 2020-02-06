atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля 2020, 11:24

Published 6 февраля 2020, 11:24

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Вместо социальных и научных объектов - жилые новостройки

6 февраля 2020, 11:24
В Новосибирской области продают под застройку большой участок, на котором должны были возвести важные социальные объекты для жителей Краснообска

В Краснообске выставили на продажу большой земельный участок под застройку. Ранее территория была в резерве для строительства школы и детского сада. Площадь участка без малого 13 гектаров. Продавец хочет получить со сделки 300 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте N1: «Предлагаются к продаже земельные участки под жилищное строительство общей площадью 12,86 га или часть земельных участков. Имеются ТУ [технические условия] на присоединение к сетям», — указано в объявлении. На информацию о продаже обратил внимание обозреватель паблика «Сибирский наблюдатель» - Валерий Котельников. «А за сколько академики Краснообска продали эту землю? Почем сейчас торгуют достоянием народа?» — написал общественник. Одним из бенефициаров сделки по продаже, предположительно, является новосибирский предприниматель и медиаменджер - Анатолий Горнштейн.

#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика