Вместо социальных и научных объектов - жилые новостройки

В Краснообске выставили на продажу большой земельный участок под застройку. Ранее территория была в резерве для строительства школы и детского сада. Площадь участка без малого 13 гектаров. Продавец хочет получить со сделки 300 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте N1: «Предлагаются к продаже земельные участки под жилищное строительство общей площадью 12,86 га или часть земельных участков. Имеются ТУ [технические условия] на присоединение к сетям», — указано в объявлении. На информацию о продаже обратил внимание обозреватель паблика «Сибирский наблюдатель» - Валерий Котельников. «А за сколько академики Краснообска продали эту землю? Почем сейчас торгуют достоянием народа?» — написал общественник. Одним из бенефициаров сделки по продаже, предположительно, является новосибирский предприниматель и медиаменджер - Анатолий Горнштейн.