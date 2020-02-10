Малый и микро-бизнес начали сворачивать деятельность в Новосибирской области

По информации РБК-Новосибирск в прошлом году в регионе было ликвидировано19,2 тысяч компаний. Это примерно на 5% больше предыдущих показателей. В основном прекращают деятельность ИП – 16 000 ликвидаций, что на 750 случаев больше, чем в 2018-м году. По данным аналитиков количество закрытых ИП в регионе неуклонно растёт с 2014- года. Пик закрытия юрлиц в регионе пришелся на 2012 год — 48,2 тысячи организаций. Минимум — 12100 был зарегистрирован в 2015 году. Сегодня в регионе стало меньше фирм-однодневок и компаний, зарегистрированных по адресам массовой регистрации. Как правило такие юрлица токсичны в экономическом смысле.В то же время, по мнению собеседников РБК-Новосибирск, в рамках чистки реестра иногда несёт потери реальный добросовестный бизнес. Собственников реально функционирующего бизнеса могут допрашивать, подозревая в предпринимателе номинальную персону.