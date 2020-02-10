atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020, 13:34

Published 10 февраля 2020, 13:34

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Малый и микро-бизнес начали сворачивать деятельность в Новосибирской области

10 февраля 2020, 13:34
Аналитики констатируют увеличение числа ликвидаций бизнеса. По итогам 2019-го года количество индивидуальных предпринимателей, свернувших деятельность, превысило 16 тысяч

По информации РБК-Новосибирск в прошлом году в регионе было ликвидировано19,2 тысяч компаний. Это примерно на 5% больше предыдущих показателей. В основном прекращают деятельность ИП – 16 000 ликвидаций, что на 750 случаев больше, чем в 2018-м году. По данным аналитиков количество закрытых ИП в регионе неуклонно растёт с 2014- года. Пик закрытия юрлиц в регионе пришелся на 2012 год — 48,2 тысячи организаций. Минимум — 12100 был зарегистрирован в 2015 году. Сегодня в регионе стало меньше фирм-однодневок и компаний, зарегистрированных по адресам массовой регистрации. Как правило такие юрлица токсичны в экономическом смысле.В то же время, по мнению собеседников РБК-Новосибирск, в рамках чистки реестра иногда несёт потери реальный добросовестный бизнес. Собственников реально функционирующего бизнеса могут допрашивать, подозревая в предпринимателе номинальную персону.

#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика