Уволился главный по дорогам и платным парковкам в Новосибирске

Posted 11 февраля 2020, 08:11
Published 11 февраля 2020, 08:11
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Заявление об увольнении подал директор Городского центра организации дорожного движения в Новосибирске Андрей Романцов. Об этом сообщили «Тайга.инфо» источники.
При этом ни чиновник, ни мэрия не готовы комментировать данное решение. Известно лишь, что инициатива исходила от Романцова, но заявление пока не рассмотрено.
Отметим, что центр, которым пока еще руководит Романцов, отвечает за дорожный сектор, в том числе за организацию в городе платных парковок, установку железных ограждений и т.д.