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Posted 12 февраля 2020, 12:59

Published 12 февраля 2020, 12:59

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Элджей спел о своей школьной учительнице из Новосибирска

12 февраля 2020, 12:59
В своем новом треке он посвятил педагогу два куплета.

Популярный хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, в своем новом треке упомянул свою учительницу из Новосибирска.

Рэпер подготовил для своих фанатов трек под названием «Кровосток», в котором рассуждает о собственной жизни и говорит том, что он «живой пример того, что самому можно чего-то добиться».

Элджей вспоминает свою школьную учительницу, которая не верила в него. Зато теперь «в моей сумке пятёрки, хотя я учился на тройки», говорит певец. В припеве он не изменяет себе и, используя нецензурную лексику, заявляет, что устал от всего, даже от самого себя.

Кстати, 8 марта Элджей приедет в Новосибирск с концертом. Местный депутат намерен добиться запрета на выступления рэпера. Он уже обратился с жалобой в УФАС.

#Общество
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