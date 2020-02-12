Элджей спел о своей школьной учительнице из Новосибирска

Posted 12 февраля 2020, 12:59
Published 12 февраля 2020, 12:59
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Популярный хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, в своем новом треке упомянул свою учительницу из Новосибирска.
Рэпер подготовил для своих фанатов трек под названием «Кровосток», в котором рассуждает о собственной жизни и говорит том, что он «живой пример того, что самому можно чего-то добиться».
Элджей вспоминает свою школьную учительницу, которая не верила в него. Зато теперь «в моей сумке пятёрки, хотя я учился на тройки», говорит певец. В припеве он не изменяет себе и, используя нецензурную лексику, заявляет, что устал от всего, даже от самого себя.
Кстати, 8 марта Элджей приедет в Новосибирск с концертом. Местный депутат намерен добиться запрета на выступления рэпера. Он уже обратился с жалобой в УФАС.