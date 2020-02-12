Элджей спел о своей школьной учительнице из Новосибирска

Элджей вспоминает свою школьную учительницу, которая не верила в него. Зато теперь «в моей сумке пятёрки, хотя я учился на тройки», говорит певец. В припеве он не изменяет себе и, используя нецензурную лексику, заявляет, что устал от всего, даже от самого себя.