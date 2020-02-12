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Posted 12 февраля 2020, 10:39

Published 12 февраля 2020, 10:39

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

На площади Маркса в Новосибирске трамвай сошел с рельсов

12 февраля 2020, 10:39
Информация о пострадавших не поступала.

Аварийная служба устраняет последствия инцидента с трамваем №15 на площади Марса в Новосибирске.

Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», 12 февраля в 9 утра на железнодорожных путях произошел затор.

Трамваи не смогли продолжить движение в сторону улицы Блюхера. На путях встало порядка десяти составов. Как вскоре выяснилось, трамвай сошел с рельсов и выехал на проезжую часть, тем самым заблокировав движение остальным.

Официальной информации о происшествии нет.

#Происшествия
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