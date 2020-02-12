На площади Маркса в Новосибирске трамвай сошел с рельсов

Posted 12 февраля 2020, 10:39
Published 12 февраля 2020, 10:39
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Аварийная служба устраняет последствия инцидента с трамваем №15 на площади Марса в Новосибирске.
Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», 12 февраля в 9 утра на железнодорожных путях произошел затор.
Трамваи не смогли продолжить движение в сторону улицы Блюхера. На путях встало порядка десяти составов. Как вскоре выяснилось, трамвай сошел с рельсов и выехал на проезжую часть, тем самым заблокировав движение остальным.
Официальной информации о происшествии нет.