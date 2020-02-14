Новосибирские ветераны получили медали в честь Юбилея Победы

Posted 14 февраля 2020, 13:30
Published 14 февраля 2020, 13:30
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
14 февраля участники войны, труженики тыла, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей получили юбилейные медали, учрежденные президентом страны в честь великой даты. Награды получили 23 ветерана.
Церемония вручения прошла в Сибирской Мемориальной картинной галерее. От имени губернатора ветеранов поблагодарил и пожелал крепкого здоровья его зам Сергей Нелюбов. Он сказал, что для всей страны очень важно сохранить память о Великой Победе для будущего поколения.
К знаковой юбилейной дате в области пройдет серия мероприятий. Регион поддержит такие федеральные проекты, как акция «Блокадный хлеб», «Без срока давности», исторический депозитарий «Лица Победы», акции «Памяти Героев», «Поезд Победы», «Сад памяти», «РиоРита – радость Победы», «Свеча памяти» и др. Среди них два новосибирских проекта - «Театр Победы» и «IX Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь».