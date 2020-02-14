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Posted 14 февраля 2020, 13:30

Published 14 февраля 2020, 13:30

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирские ветераны получили медали в честь Юбилея Победы

14 февраля 2020, 13:30
Первые юбилейные награды вручили 23 ветеранам Великой Отечественной войны.

14 февраля участники войны, труженики тыла, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей получили юбилейные медали, учрежденные президентом страны в честь великой даты. Награды получили 23 ветерана.

Церемония вручения прошла в Сибирской Мемориальной картинной галерее. От имени губернатора ветеранов поблагодарил и пожелал крепкого здоровья его зам Сергей Нелюбов. Он сказал, что для всей страны очень важно сохранить память о Великой Победе для будущего поколения.

К знаковой юбилейной дате в области пройдет серия мероприятий. Регион поддержит такие федеральные проекты, как акция «Блокадный хлеб», «Без срока давности», исторический депозитарий «Лица Победы», акции «Памяти Героев», «Поезд Победы», «Сад памяти», «РиоРита – радость Победы», «Свеча памяти» и др. Среди них два новосибирских проекта - «Театр Победы» и «IX Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь».

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