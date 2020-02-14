Новосибирские ветераны получили медали в честь Юбилея Победы

Церемония вручения прошла в Сибирской Мемориальной картинной галерее. От имени губернатора ветеранов поблагодарил и пожелал крепкого здоровья его зам Сергей Нелюбов. Он сказал, что для всей страны очень важно сохранить память о Великой Победе для будущего поколения.