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Posted 14 февраля 2020, 08:00

Published 14 февраля 2020, 08:00

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Проект реконструкции Толмачево одобрила госэкспертиза

14 февраля 2020, 08:00
Реконструкция новосибирского аэропорта обойдется в 13,5 млрд рублей.

Аэропорт Толмачево в Новосибирске готов к торгам, получив одобрение проекта реконструкции аэровокзала у Главгосэкспертизы.

Администрация воздушной гавани готова потратить на масштабные работы по реконструкции 13,5 млрд рублей. Результаты аукциона на поиск подрядчика станут известны 17 марта.

Напомним, в Толмачево появится новый терминал, на который потратят порядка 20 млрд рублей. Реконструкция пройдет в два этапа и завершиться в 2025 году. огласно планам на первый этап, пассажиропоток увеличится до 10 млн человек в год.

Новосибирский аэропорт является одним из крупнейших российских авиационных хабов и крупнейшим авиаузлом за Уралом. Пассажиропоток на внутренних линиях составляет 1,8 тыс. человек в час, на международных – 1,3 тыс. В прошлом году было зарегистрирована порядка 6,7 млн пассажиров, которые воспользовались услугами Толмачево.

#Общество
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