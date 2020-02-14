Проект реконструкции Толмачево одобрила госэкспертиза

Posted 14 февраля 2020, 08:00
Published 14 февраля 2020, 08:00
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Аэропорт Толмачево в Новосибирске готов к торгам, получив одобрение проекта реконструкции аэровокзала у Главгосэкспертизы.
Администрация воздушной гавани готова потратить на масштабные работы по реконструкции 13,5 млрд рублей. Результаты аукциона на поиск подрядчика станут известны 17 марта.
Напомним, в Толмачево появится новый терминал, на который потратят порядка 20 млрд рублей. Реконструкция пройдет в два этапа и завершиться в 2025 году. огласно планам на первый этап, пассажиропоток увеличится до 10 млн человек в год.
Новосибирский аэропорт является одним из крупнейших российских авиационных хабов и крупнейшим авиаузлом за Уралом. Пассажиропоток на внутренних линиях составляет 1,8 тыс. человек в час, на международных – 1,3 тыс. В прошлом году было зарегистрирована порядка 6,7 млн пассажиров, которые воспользовались услугами Толмачево.