Новосибирский активисты назвал выставку о жизни животных опасной для детей и потребовал закрыть ее

Posted 17 февраля 2020, 07:15
Published 17 февраля 2020, 07:15
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Выставка о размножении животных под названием «Каждой твари по паре» не понравилась новосибирцу Ивану Квасницкому. Он написал местному минкульту, минбразования, детскому обмудсмену, в полицию и потребовал закрыть проект.
Отметим, авторская выставка Павла Глазкова проходит в Музее природы и Краеведческом музее. Автор показал моменты спаривания животных в дикой природе.
По его мнению, демонстрация «брачного поведения животных» не допустима для детей 12+, это противоречит сразу нескольким положениям Конституции и нарушает закон о защите детей от информации, причиняющий им вред.
Активист требует органы проверить экспозицию и содержание выставки на соответствие культурной и образовательной политики и принять административные меры.
Справка:
Иван Квасницкий является членом координационного совета в защиту общественной нравственности, культурных и традиционных ценностей в Новосибирской области.