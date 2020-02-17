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Posted 17 февраля 2020, 07:15

Published 17 февраля 2020, 07:15

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирский активисты назвал выставку о жизни животных опасной для детей и потребовал закрыть ее

17 февраля 2020, 07:15
Активист требуют от Минкультуры и Минобразования проверить экспонаты.

Выставка о размножении животных под названием «Каждой твари по паре» не понравилась новосибирцу Ивану Квасницкому. Он написал местному минкульту, минбразования, детскому обмудсмену, в полицию и потребовал закрыть проект.

Отметим, авторская выставка Павла Глазкова проходит в Музее природы и Краеведческом музее. Автор показал моменты спаривания животных в дикой природе.

По его мнению, демонстрация «брачного поведения животных» не допустима для детей 12+, это противоречит сразу нескольким положениям Конституции и нарушает закон о защите детей от информации, причиняющий им вред.

Активист требует органы проверить экспозицию и содержание выставки на соответствие культурной и образовательной политики и принять административные меры.

Справка:

Иван Квасницкий является членом координационного совета в защиту общественной нравственности, культурных и традиционных ценностей в Новосибирской области.

#Культура
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