В новосибирском зоопарке родилась белоснежная обезьянка

Напомним, недавно в зоопарке самка императорских тамаринов родила тройню, что является очень редким явлением. В начале года сотрудники зоопарка показали еще одного детеныша. У орангутанов Бату и Мишель родилась малышка Джулия. Детеныша долгое время скрывали, поскольку мама отказалась ухаживать за ним. Сейчас Джулия находится на искусственном вскармливании, но посетителям ее не показывают.