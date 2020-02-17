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Posted 17 февраля 2020, 08:58

Published 17 февраля 2020, 08:58

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В новосибирском зоопарке родилась белоснежная обезьянка

17 февраля 2020, 08:58
Новосибирский зоопарк участвует в Европейской программе сохранения вида.

Родителями стали восточные колобусы из новосибирского зоопарка.

Детеныши этого виды имеют необычную внешность, они рождаются с белой шерстью. У взрослых особей она черная, и лишь на хвосте, на передней части головы и боках заметны белые полосы.

Самка пока не подпускает к малышу посторонних, потому пол обезьяны в зоопарке пока не определили.

Напомним, недавно в зоопарке самка императорских тамаринов родила тройню, что является очень редким явлением. В начале года сотрудники зоопарка показали еще одного детеныша. У орангутанов Бату и Мишель родилась малышка Джулия. Детеныша долгое время скрывали, поскольку мама отказалась ухаживать за ним. Сейчас Джулия находится на искусственном вскармливании, но посетителям ее не показывают.

#Общество
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