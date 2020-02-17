В новосибирском зоопарке родилась белоснежная обезьянка

Posted 17 февраля 2020, 08:58
Published 17 февраля 2020, 08:58
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Родителями стали восточные колобусы из новосибирского зоопарка.
Детеныши этого виды имеют необычную внешность, они рождаются с белой шерстью. У взрослых особей она черная, и лишь на хвосте, на передней части головы и боках заметны белые полосы.
Самка пока не подпускает к малышу посторонних, потому пол обезьяны в зоопарке пока не определили.
Напомним, недавно в зоопарке самка императорских тамаринов родила тройню, что является очень редким явлением. В начале года сотрудники зоопарка показали еще одного детеныша. У орангутанов Бату и Мишель родилась малышка Джулия. Детеныша долгое время скрывали, поскольку мама отказалась ухаживать за ним. Сейчас Джулия находится на искусственном вскармливании, но посетителям ее не показывают.