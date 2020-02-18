Муниципальным депутатам могут запретить совмещать работу в местных администрациях

Автором идеи – запретить совмещение депутатской и административной деятельности в рамках одного муниципалитета, выступил депутат Новосибирского заксобрания Олег Сметанин. Также парламентарий предлагает запретить коллегам – муниципалам работать на предприятиях, учреждённых муниципальными властями. В противном случае имеет место быть конфликт интересов. Комитет Заксобрания по госполитике при наличии юридических оснований создаст рабочую группу по подготовке изменений в федеральное законодательство, которое регулирует статус муниципального депутата. В действующей редакции закон запрещает депутатам работать в структурах местной власти лишь в статусе муниципального служащего. Из депутатов Новосибирского горсовета в подразделениях мэрии и в муниципальных предприятиях работает не мало представителей КПРФ. Иван Конобеев - советник мэра, Глеб Черепанов - пресс-секретарь мэра, Сергей Сухоруков представляет МУП «Новосибирский метрополитен», Валерий Науменко руководит МКУ «Горфонтан». Все эти граждане получили работу после прихода к власти в городе Анатолия Локтя.