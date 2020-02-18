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Posted 18 февраля 2020, 08:04

Published 18 февраля 2020, 08:04

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Муниципальным депутатам могут запретить совмещать работу в местных администрациях

18 февраля 2020, 08:04
Либо депутат, либо сотрудник местной администрации или муниципального предприятия. Парламентариям Новосибирского горсовета могут ограничить выбор профессий

Автором идеи – запретить совмещение депутатской и административной деятельности в рамках одного муниципалитета, выступил депутат Новосибирского заксобрания Олег Сметанин. Также парламентарий предлагает запретить коллегам – муниципалам работать на предприятиях, учреждённых муниципальными властями. В противном случае имеет место быть конфликт интересов. Комитет Заксобрания по госполитике при наличии юридических оснований создаст рабочую группу по подготовке изменений в федеральное законодательство, которое регулирует статус муниципального депутата. В действующей редакции закон запрещает депутатам работать в структурах местной власти лишь в статусе муниципального служащего. Из депутатов Новосибирского горсовета в подразделениях мэрии и в муниципальных предприятиях работает не мало представителей КПРФ. Иван Конобеев - советник мэра, Глеб Черепанов - пресс-секретарь мэра, Сергей Сухоруков представляет МУП «Новосибирский метрополитен», Валерий Науменко руководит МКУ «Горфонтан». Все эти граждане получили работу после прихода к власти в городе Анатолия Локтя.

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