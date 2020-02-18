Новосибирские журналисты рискуют потерять работу из-за Андрея Травникова. НТН24 на грани закрытия

НТН24 - канал известной в Сибири медиа-семьи Лондонов. В некотором роде это сми является наследником легендарного в 90-х новосибирского канала НТН4. Визитная карточка НТН – максимальная независимость от региональной и муниципальной власти. Несколько недель назад стало известно, что доля медиакомпании должна была попасть в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана, однако в самый последний момент сделка сорвалась. На грани увольнения оказался весь коллектив канала – около сорока человек.