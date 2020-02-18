Новосибирские журналисты рискуют потерять работу из-за Андрея Травникова. НТН24 на грани закрытия

Posted 18 февраля 2020, 10:22
Published 18 февраля 2020, 10:22
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
НТН24 - канал известной в Сибири медиа-семьи Лондонов. В некотором роде это сми является наследником легендарного в 90-х новосибирского канала НТН4. Визитная карточка НТН – максимальная независимость от региональной и муниципальной власти. Несколько недель назад стало известно, что доля медиакомпании должна была попасть в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана, однако в самый последний момент сделка сорвалась. На грани увольнения оказался весь коллектив канала – около сорока человек.
В редакции НТН24 появилась информация, что сделка могла сорваться из-за вмешательства губернатора Новосибирской области. Главный редактор НТН24 Мария Лондон направила обращение губернатору Андрею Травникову и полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло. Руководство телеканала призывает чиновников объяснить свою позицию: почему инвестора попросили не вкладывать деньги в популярное новосибирское СМИ.