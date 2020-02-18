В деле обрушения крыши во время дискотеки в Академгородке новое задержание

Следственный комитет задержал работника государственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра». Данный гражданин рассматривается как ключевой фигурант в расследовании трагедии в кафе «Родня», которая произошла 2-го февраля. Ранее под домашний арест был помещён организатор дискотеки Антон Шматов, а чуть позже его товарищ, который также помогал в организации мероприятия. Новым задержанным по данным издания «Родные берега» является заместитель директора ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» Владимир Понуровский. После ареста аспиранта НГУ Антона Шматова ряд новосибирских общественников и публицистов, например, Константин Антонов, Виктор Козодой и др. резко раскритиковали правоохранителей, так как юноша не был собственником разрушенного здания и не отвечал за его состояние. Известный новосибирский адвокат Денис Садовский в интервью Atas.info заявлял, что помимо владельцев помещения следует дать оценку бездействию местных участковых. Так как незаконное функционирование увеселительного заведения происходило в открытую, вечеринки на бульваре Молодёжи, 36к1 проходили стабильно. В результате обрушения крыши под завалами погибла 22-летняя девушка, четыре человека получили серьезные травмы.