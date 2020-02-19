atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2020, 16:08

Published 19 февраля 2020, 16:08

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирскую школьницу заподозрили в заражении коронавирусом

19 февраля 2020, 16:08
Вернулась из Китая с насморком — и началась паника.

Прилёт из Китая и малейшие признаки простуды, видимо, теперь сеют абсолютную панику среди окружающих. Не исключено, что небезосновательно. Такая история случилась с ученицей седьмого класса одной из школ Новосибирска. 13-летняя ученица вместе с мамой прилетели из Китая 17 января. Девочка пошла в школу с насморком, что, по словам её мамы, нормально: ученица является астматиком. Но одноклассники сразу «поставили диагноз» — коронавирус. Один из учеников пожаловался своей маме, и началась паника. Родительский чат взрывался от возмущения. Сама мама попавшей под опалу школьницы в тот момент была в командировке, а потому не могла выйти оперативно на связь. Впоследствие она узнала, что её дочь вначале отправили к завучу, где её отчитали и выгнали с занятий, отправив сдавать анализы в больницу. Там тоже устроили истерику и хотели отправить девочку в инфекционную больницу на карантин, но всё же сдались и взяли на анализ кровь. Диагноз — ОРВИ. Две недели школьница провела на больничном, после чего уже со справкой вернулась к урокам. Мать отправила справку в родительский чат, чтобы все успокоились. А парень, который «сдал» одноклассницу, извинился перед ней. «Но из-за того, что много пропустила, у Оли начались проблемы с учебой - получает двойки. И мне кажется, что педагоги специально занижают ей теперь оценки, в отместку за ту ситуацию», — рассказывает мама попавшей под раздачу школьницы «КП-Новосибирску» (https://www.nsk.kp.ru/daily/27092/4166210/).Впрочем, директриса школы пояснила, что девочка всегда плохо училась.

#Медицина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика