Новосибирскую школьницу заподозрили в заражении коронавирусом

Прилёт из Китая и малейшие признаки простуды, видимо, теперь сеют абсолютную панику среди окружающих. Не исключено, что небезосновательно. Такая история случилась с ученицей седьмого класса одной из школ Новосибирска. 13-летняя ученица вместе с мамой прилетели из Китая 17 января. Девочка пошла в школу с насморком, что, по словам её мамы, нормально: ученица является астматиком. Но одноклассники сразу «поставили диагноз» — коронавирус. Один из учеников пожаловался своей маме, и началась паника. Родительский чат взрывался от возмущения. Сама мама попавшей под опалу школьницы в тот момент была в командировке, а потому не могла выйти оперативно на связь. Впоследствие она узнала, что её дочь вначале отправили к завучу, где её отчитали и выгнали с занятий, отправив сдавать анализы в больницу. Там тоже устроили истерику и хотели отправить девочку в инфекционную больницу на карантин, но всё же сдались и взяли на анализ кровь. Диагноз — ОРВИ. Две недели школьница провела на больничном, после чего уже со справкой вернулась к урокам. Мать отправила справку в родительский чат, чтобы все успокоились. А парень, который «сдал» одноклассницу, извинился перед ней. «Но из-за того, что много пропустила, у Оли начались проблемы с учебой - получает двойки. И мне кажется, что педагоги специально занижают ей теперь оценки, в отместку за ту ситуацию», — рассказывает мама попавшей под раздачу школьницы «КП-Новосибирску» (https://www.nsk.kp.ru/daily/27092/4166210/).Впрочем, директриса школы пояснила, что девочка всегда плохо училась.