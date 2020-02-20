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Posted 20 февраля 2020, 12:17

Published 20 февраля 2020, 12:17

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

«У нас тут пачками умирают»: Информацию об издевательствах в Новосибирском доме ветеранов проверяет прокуратура

20 февраля 2020, 12:17
Волонтеры рассказали, что пенсионеров оскорбляли, привязывали к кровати колготками и отбирали накопления.

В Новосибирский дом ветеранов прокуратура нагрянула с проверкой после информации об издевательствах над пожилыми постояльцами.

Был спешно уволен руководитель учреждения, а со стариками специалисты проводят беседы. В связи с проверкой правительство решило отменить пресс-тур, который был заявлен ранее.

Напомним, волонтеры, узнав о том, что творилось за закрытыми дверями дома ветеранов, не стали молчать. Так, в СМИ просочилась информация о том, что стариков унижали, применяли физическую силу и угрожали. Трагический случай произошел в день выборов Президента - из окна выпал пациент. А в прошлом году одну из пациенток «сослали» в психоневрологический интернат за «плохое поведение».

В беседе с Тайга. инфо волонтер учреждения Ирина Шульгина рассказала подробности. Так, у ветеранов отбирали выплаты по инвалидности, личные вещи, давали еду с тараканами. А после ее жалобы стариков стали допрашивать и запугивать.

«А вообще у нас все запуганы и боятся что-нибудь лишнего сказать, потому что их либо в другое учреждение могут отправить, либо в тот корпус. У нас тут пачками умирают», - рассказала женщина.

Собеседница имела в виду отделение милосердия, где лежат больные, которые не могут самостоятельно передвигаться. Именно в этом корпусе и погиб пенсионер.

Другая пациентка лишилась холодильника, который купила вместе с соседкой по палате. Момент «конфискации», когда нянечки выбрасывали содержимое на пол и кровати и с руганью забирали технику, пенсионерки сняли на видео и выложили в соцсеть. Руководство не смогло потерпеть такого и отправило одну из женщин вместе с холодильником в психоневрологический интернат в Завьялово.

И таких историй оказалось много. Сейчас в доме ветеранов региональное минсоцтруда, Роспотребнадзор, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области проводят проверки. Прокуратура также подключилась.

Пресс-служба новосибирского правительства сообщает, что в доме ветеранов проводят санитарно-гигиеническую обработку, специалисты работают над улучшением морально-психологического климата. С общественными организациями специалисты пытаются наладить сотрудничество.

#Происшествия
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