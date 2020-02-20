«У нас тут пачками умирают»: Информацию об издевательствах в Новосибирском доме ветеранов проверяет прокуратура

Напомним, волонтеры, узнав о том, что творилось за закрытыми дверями дома ветеранов, не стали молчать. Так, в СМИ просочилась информация о том, что стариков унижали, применяли физическую силу и угрожали. Трагический случай произошел в день выборов Президента - из окна выпал пациент. А в прошлом году одну из пациенток «сослали» в психоневрологический интернат за «плохое поведение».