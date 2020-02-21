Депутаты хотят ужесточить требования к строительству апартаментов в Новосибирске

По словам депутата Игоря Салова, проблема кроется в том, что к строительству таких объектов нет серьезных требований. Они могут быть любой высоты, количество парковочных мест может быть минимальным – от 15 мест на 100 проживающих. Благоустройство территорий рядом с ними минимально – нет озеленения, детских площадок. После сдачи в эксплуатацию апартаменты превращаются в «псевдожилые дома». Они имеют большой спрос на рынке недвижимости, поскольку стоят дешевле «вторичек».