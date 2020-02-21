Депутаты хотят ужесточить требования к строительству апартаментов в Новосибирске

Posted 21 февраля 2020, 07:36
Published 21 февраля 2020, 07:36
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Депутаты добиваются ограничения строительства гостиниц и апартаментов в Новосибирске. Этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии совета депутатов по градостроительству.
По словам депутата Игоря Салова, проблема кроется в том, что к строительству таких объектов нет серьезных требований. Они могут быть любой высоты, количество парковочных мест может быть минимальным – от 15 мест на 100 проживающих. Благоустройство территорий рядом с ними минимально – нет озеленения, детских площадок. После сдачи в эксплуатацию апартаменты превращаются в «псевдожилые дома». Они имеют большой спрос на рынке недвижимости, поскольку стоят дешевле «вторичек».
Вот только собственник получает свидетельство о регистрации на нежилое помещение или временную прописку, что ограничивает его права. К примеру, семья не имеет право на место в детском саду, устроить ребенка в школу также проблематично. Депутаты считают, что застройщик намеренно скрывает перспективы получения такой квартиры в собственность на стадии продаж.
По их мнению, ситуация абсолютно непрогнозируемая, и необходимо принимать меры на государственном уровне или принимать законы на местном уровне.
Депутат Глеб Дебов предложить не мыслить так категорично. По его мнению, стоит регулировать данный бизнес и обязать застройщика эффективнее проводить информирование населения по приобретению апартаментов, которые используются для постоянного проживания.
В итоге парламентарии потребовали принять меры по разрешению данной ситуации от департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска и управления архитектурно-строительной инспекции мэрии.