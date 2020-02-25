ЦКБ Академгородка ответила на обвинение новосибирского депутата о росте смертности

Согласно данным, на 14,3% с 2017 года сократилось количество отказов от госпитализации в стационар. И, как итог, резкий рост смертности. По сравнению с 2016 годом в 2018 году летальность выросла на четверть. Зафиксирован 321 случай. В первые сутки лечения летальный исход в 2016 году наступил в 24,5% случаев, а в 2018 году – в 29%.