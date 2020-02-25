ЦКБ Академгородка ответила на обвинение новосибирского депутата о росте смертности

Posted 25 февраля 2020, 11:51
Published 25 февраля 2020, 11:51
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Руководство Центральной клинической больницы обвинило депутата новосибирского горсовета Наталью Пинус в дезинформации о качестве медпомощи в учреждении.
Наталья Пинус, имея на руках данные по деятельности больницы за 2016-2018 год, сделала неутешительные выводы. Так, больница испытывает дефицит кадров, в частности среднего медперсонала. В связи с этим специалисты испытывают высокую нагрузку, что влияет на качество оказываемой медпомощи.
Согласно данным, на 14,3% с 2017 года сократилось количество отказов от госпитализации в стационар. И, как итог, резкий рост смертности. По сравнению с 2016 годом в 2018 году летальность выросла на четверть. Зафиксирован 321 случай. В первые сутки лечения летальный исход в 2016 году наступил в 24,5% случаев, а в 2018 году – в 29%.
Жители Академгородка боятся обращаться за помощью в ЦКБ и стараются попасть в другие лечебные учреждения. Депутат обратилась к губернатору с требованием разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.
Но на днях ей пришло письмо. ЦКБ обвинила Пинус в умышленной дезинформации и заявила, что объективными данными депутат не могла владеть, так как не общалась с персоналом и главврачом.
«Пинус Н.И. нанесла вред своим избираетелям, доверию жителей и здравоохранению Советского района в целом», - говорится в письме.
Далее руководство прикрепило заявление медиков, адресованное губернатору Андрею Травникову.
В ответ на это депутат сообщила следующее: «Это все так удивительно читать, когда основываешь свои выводы на официальных данных от Минздрава, полученных по официальному запросу депутата».
Она также рассказала, что одна из сотрудниц больницы сообщила ей о том, из-за страха потерять работу медии подписывают бумагу в поддержку главврача Комаровского.