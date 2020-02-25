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Posted 25 февраля 2020, 15:53

Published 25 февраля 2020, 15:53

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Уволена волонтер Дома ветеранов Ирина Шульгина

25 февраля 2020, 15:53
Проверка Новосибирского дома ветеранов вовсю идет, но волонтера, рассказавшую об издевательствах над стариками уже уволили.

Ирина Шульгина, та самая волонтёр, которая в интервью изданию Tayga.info рассказала об издевательствах над стариками, лишилась основного места работы. Активистку заставили освободить должность заместителя директора воскресной школы храма Михаила Архангела. «Сунул настоятель храма в нос заявление, сказал, что не надо никаких слов: „Вас слушать никто не собирается“. Самое страшное, что они за моей спиной отозвали мой проект федерального значения, посвященный 75-летию Великой Победы. Он рассчитан на увековечивание подвига советского народа в годы войны. Это преступление против пожилых людей. Отзывать проект они не имели права. Я выигрывала его для стариков и ради духовно — нравственного воспитания детей», - рассказала собеседница издания Tayga.info Ирина Шульгина. Напомним, Ирина Шульгина на протяжении пяти лет вместе со своими воспитанниками из воскресной школы навещала постояльцев Новосибирского дома ветеранов. Активисты брали шефство над стариками, устраивали праздники, организовывали прогулки. Ранее в СМИ появилась информация об отношении работников Дома ветеранов к старикам. Tayga.info сообщала: «У стариков отбирают выплаты по инвалидности, привязывают к кроватям, на них матерятся, плохо кормят, а в еде пенсионеры находят тараканов».

#Общество
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