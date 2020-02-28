Новосибирца отправили в колонию за издевательство и убийство собаки по кличке Шанти

Posted 28 февраля 2020, 08:34
Published 28 февраля 2020, 08:34
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
43-летний новосибирец Сергей Корсуков сядет на три года в колонию-поселение за убийство собаки по кличке Шанти.
Прежние хозяева метиса Шанти хотели отдать пса в «добрые руки», но они и не подозревали, что подарят пса человеку с садистскими наклонностями.
По версии следствия, Корсуков забрал пса и уже дома начал над ним издеваться. Установлено, что мужчина вводил твердый тупой предмет в прямую кишку собаки, в результате чего были повреждены кишечник и половые органы. В итоге все закончились убийством. Корсуков задушил пса поводком, а истерзанный труп выбросил рядом с домом в микрорайоне Матрешкин двор.
Как пишет «Тайга.инфо», обвиняемый служил в ГИБДД, но был уволен за пьянство. Затем работал дворником.
Напомним, в Академгородке прохожие нашли в пакете расчлененный труп собаки.