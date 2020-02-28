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Posted 28 февраля 2020, 08:34

Published 28 февраля 2020, 08:34

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирца отправили в колонию за издевательство и убийство собаки по кличке Шанти

28 февраля 2020, 08:34
Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.

43-летний новосибирец Сергей Корсуков сядет на три года в колонию-поселение за убийство собаки по кличке Шанти.

Прежние хозяева метиса Шанти хотели отдать пса в «добрые руки», но они и не подозревали, что подарят пса человеку с садистскими наклонностями.

По версии следствия, Корсуков забрал пса и уже дома начал над ним издеваться. Установлено, что мужчина вводил твердый тупой предмет в прямую кишку собаки, в результате чего были повреждены кишечник и половые органы. В итоге все закончились убийством. Корсуков задушил пса поводком, а истерзанный труп выбросил рядом с домом в микрорайоне Матрешкин двор.

Как пишет «Тайга.инфо», обвиняемый служил в ГИБДД, но был уволен за пьянство. Затем работал дворником.

Напомним, в Академгородке прохожие нашли в пакете расчлененный труп собаки.

#Общество
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