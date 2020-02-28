Новосибирца отправили в колонию за издевательство и убийство собаки по кличке Шанти

По версии следствия, Корсуков забрал пса и уже дома начал над ним издеваться. Установлено, что мужчина вводил твердый тупой предмет в прямую кишку собаки, в результате чего были повреждены кишечник и половые органы. В итоге все закончились убийством. Корсуков задушил пса поводком, а истерзанный труп выбросил рядом с домом в микрорайоне Матрешкин двор.