Жительница Бердска заживо сгнила и умерла после вмешательства врачей

«Пролежни появились в Искитимской больнице. Ее взяли на операцию, потому что тело у бабушки было совершенно чистым. А когда ее привезли домой, началось загноение в ранах - в пустотах. Врач «скорой» отвез ее в травматологию бердской ЦГБ. Несмотря на то, что мы давали противопролежневый матрас, ухода за ней должного не было. Поскольку лечение было безуспешным, мы снова забрали ее домой. Бердские врачи сказали, что нужно снова отправлять в Искитим: раз там делали операцию, пусть и долечивают. В Искитимской ЦГБ вскрыли раны, прочистили и снова зашили. Там она пролежала около месяца», - рассказала собеседница «Курьер. Среда. Бердск» Елена, супруга родного внука Риммы Коробейниковой.