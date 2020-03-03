Жительница Бердска заживо сгнила и умерла после вмешательства врачей

Posted 3 марта 2020, 13:12
Published 3 марта 2020, 13:12
Modified 5 августа 2022, 12:23
Updated 5 августа 2022, 12:23
Ужасная история стала достоянием общественности, благодаря публикации издания «Курьер. Среда. Бердск». 85-летняя Римма Коробейникова умерла 2-го марта в реанимации Бердской центральной городской больницы.
По словам родственников, в ноябре 2019-го Римме Николаевне сделали операцию по установке сустава-импланта на шейку бедра в Искитимской ЦГБ. После операции тело пенсионерки начало сгнить с ужасающей скоростью.
«Пролежни появились в Искитимской больнице. Ее взяли на операцию, потому что тело у бабушки было совершенно чистым. А когда ее привезли домой, началось загноение в ранах - в пустотах. Врач «скорой» отвез ее в травматологию бердской ЦГБ. Несмотря на то, что мы давали противопролежневый матрас, ухода за ней должного не было. Поскольку лечение было безуспешным, мы снова забрали ее домой. Бердские врачи сказали, что нужно снова отправлять в Искитим: раз там делали операцию, пусть и долечивают. В Искитимской ЦГБ вскрыли раны, прочистили и снова зашили. Там она пролежала около месяца», - рассказала собеседница «Курьер. Среда. Бердск» Елена, супруга родного внука Риммы Коробейниковой.
Реальное состояние тела Риммы Николаевны родные не видели, так как медики обрабатывали раны марганцовкой и сразу перебинтовывали.
Когда, по случайному стечению обстоятельств, сын и дочь увидели женщину без бинтов – всех охватил тихий ужас: на ноге торчала наружу кость, на пояснице до кости были полностью вырезаны мышцы.
По мнению родных, некроз мягких тканей у пенсионерки начался от того, что врачи сожгли кожу пациентке во время обработки. Есть в этой истории и просто издевательский эпизод.
«Ей руки привязывали и на живую обрабатывали раны — безо всякого обезболивания. Когда мы возмущались, врачи говорили, что она ничего не чувствует, все отмерло. А она кричала от боли! В последнее время нас в больницу не пускали, ссылаясь на эпидемию гриппа», — сообщила изданию «Курьер. Среда. Бердск» родственница умершей, называя такое «лечение» конвейером.
В день смерти к гниющим ранам по всему телу пациентки добавилась почечная недостаточность, подскочило давление, опухла рука и участился пульс. Римма Коробейникова умерла в муках. Родные пенсионерки настаивают на вмешательстве в ситуацию правоохранительных органов.