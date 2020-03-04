Отсидевший за продажу оружия Вячеслав Ярманов презентовал проект развития сельской территории Новосибирской области в Совете Федерации

Заместитель губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов представил в Совете Федерации ФС РФ проект комплексного развития рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. В рамках проекта предполагается обустройство молодежного микрорайона для комфортного проживания. «Данный проект будет способствовать развитию комплексной застройки, значительно улучшит инженерную инфраструктуру в поселке. Важно, что благодаря его реализации будут созданы комфортные условия проживания людей, уровень жизни сельского населения приблизится к городскому», - отметил заместитель Андрея Травникова. В рамках презентации проекта сенаторам сообщили, что в Маслянино планируется инженерное обустройство микрорайона «Молодежный»: строительство газопровода, водопроводных сетей, линий электроснабжения, дорог; а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории молодежного парка. Проект будет реализован в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». Напомним, многие инфраструктурные проекты простые маслянинцы нередко связывают с кирпичным заводом, которым Вячеслав Ярманов руководил много лет, а по слухам и сейчас является бенифициаром предприятия. На производство стройматериалов Ярманов пришёл как раз после возвращения из Алтайского края, где на него было заведено уголовное дело и вынесен приговор за продажу оружия из вещдоков, когда тот работал в милиции. В общем пока не совсем непонятно, чего ждать после презентации Маслянинского района в Совфеде: строительства новых кирпичных заводов в остальных райцентрах региона, или выделения госсубсидий на комплексное развитие остальных сельских территорий в Новосибирской области.