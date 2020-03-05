В Новосибирске судят росгвардейца за избиение прохожего

Как было установлено следствием, 30 августа прошлого года росгвардеец остановил прохожего и потребовал доложить ему о пути следования. При этом обвиняемый не назвал своего имени и должности, а также оснований для претензий. Новосибирец не обратил внимание на требование незнакомого мужчины, за что в итоге и поплатился.