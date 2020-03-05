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Posted 5 марта 2020, 13:10

Published 5 марта 2020, 13:10

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В Новосибирске судят росгвардейца за избиение прохожего

5 марта 2020, 13:10
Росгвардеец потребовал прохожего отчитаться перед ним, но получил отказ.

Сотрудник войск нацгвардии, избивший прохожего, предстанет перед судом Октябрьского района Новосибирска.

Как было установлено следствием, 30 августа прошлого года росгвардеец остановил прохожего и потребовал доложить ему о пути следования. При этом обвиняемый не назвал своего имени и должности, а также оснований для претензий. Новосибирец не обратил внимание на требование незнакомого мужчины, за что в итоге и поплатился.

Росгвардеец превысил должностные полномочия и применил насилие. Он ударил прохожего в лицо, схватил за шею и прижал к земле.

#Общество
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