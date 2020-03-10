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Posted 10 марта 2020, 09:47

Published 10 марта 2020, 09:47

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Черный вторник отменяется? Нефть начала дорожать

10 марта 2020, 09:47
После сильного падения в праздничные выходные стоимость нефти робко, но начала повышаться. Российские эксперты прогнозируют обвал на торгах в Москве

«Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%. По данным Market Watch, по состоянию на 5:03 мск котировки достигли отметки в $36,54, что на $2,17 больше, чем после возобновления торгов. Растет и стоимость барреля техасской WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 5,08% до отметки $32,72», - пишет РБК. По данным издания Bloomberg падение 9-го марта более чем на $10 за баррель стало рекордным с 1991 года.При этом курс доллара к рублю на международном внебиржевом рынке Forex поднялся на 8,6%, до 74,5 руб. Все в ожидании начала торгов на Московской бирже.

#Экономика
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