Черный вторник отменяется? Нефть начала дорожать

«Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%. По данным Market Watch, по состоянию на 5:03 мск котировки достигли отметки в $36,54, что на $2,17 больше, чем после возобновления торгов. Растет и стоимость барреля техасской WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 5,08% до отметки $32,72», - пишет РБК. По данным издания Bloomberg падение 9-го марта более чем на $10 за баррель стало рекордным с 1991 года.При этом курс доллара к рублю на международном внебиржевом рынке Forex поднялся на 8,6%, до 74,5 руб. Все в ожидании начала торгов на Московской бирже.