Правительство Новосибирской области увеличило размер социальных выплат молодым специалистам на селе

Posted 11 марта 2020, 08:12
Published 11 марта 2020, 08:12
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Молодых аграриев привлекают на село в Новосибирской области рублем. Так, в 2020 году был увеличен размер социальной поддержки молодых специалистов в области сельского хозяйства.
Стать участником программы может выпускник с высшим или средним профессиональным образованием. Важным условием является трудоустройство в сельхозорганизации в сельской местности Новосибирской области.
Единовременная выплата для специалистов с высшим образование составляет 200 тысяч рублей, средним профессиональным – 150 тысяч рублей.
По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, данная мера поддержки поможет привлечь на село молодые кадры.