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Posted 11 марта 2020, 08:12

Published 11 марта 2020, 08:12

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Правительство Новосибирской области увеличило размер социальных выплат молодым специалистам на селе

11 марта 2020, 08:12
С 1 января 2020 года установлены новые размеры единовременных выплат молодым аграриям.

Молодых аграриев привлекают на село в Новосибирской области рублем. Так, в 2020 году был увеличен размер социальной поддержки молодых специалистов в области сельского хозяйства.

Стать участником программы может выпускник с высшим или средним профессиональным образованием. Важным условием является трудоустройство в сельхозорганизации в сельской местности Новосибирской области.

Единовременная выплата для специалистов с высшим образование составляет 200 тысяч рублей, средним профессиональным – 150 тысяч рублей.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, данная мера поддержки поможет привлечь на село молодые кадры.

#Общество
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