56 новосибирцев летели с кемеровчанами, зараженными коронавирусом

В самолете с зараженными кемеровчанами летели 56 жителей Новосибирска. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на правительственном совещании. Медики получили данные по всем пассажирам рейса. С некоторыми специалисты уже встретились и рекомендовали пройти обследование и уйти на двухнедельный карантин. Установить местонахождение остальных помогает полиция.