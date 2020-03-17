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Posted 17 марта 2020, 09:12

Published 17 марта 2020, 09:12

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

56 новосибирцев летели с кемеровчанами, зараженными коронавирусом

17 марта 2020, 09:12
Искать пассажиров медикам помогают правоохранительные органы.

В самолете с зараженными кемеровчанами летели 56 жителей Новосибирска. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на правительственном совещании. Медики получили данные по всем пассажирам рейса. С некоторыми специалисты уже встретились и рекомендовали пройти обследование и уйти на двухнедельный карантин. Установить местонахождение остальных помогает полиция.

Напомним, 7 марта на рейсе №1462, который прибыл в Новосибирск из Москвы, было обнаружено двое граждан с коронавирусной инфекцией.

В Новосибирской области на карантине из-за коронавируса находятся 543 гражданина, среди которых китайцы, итальянцы, немцы и россияне. Все они прибыли из стран, где выявлены зараженные опасной инфекцией.

#Общество#Эксклюзив
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