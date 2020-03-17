56 новосибирцев летели с кемеровчанами, зараженными коронавирусом

Posted 17 марта 2020, 09:12
Published 17 марта 2020, 09:12
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
В самолете с зараженными кемеровчанами летели 56 жителей Новосибирска. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на правительственном совещании. Медики получили данные по всем пассажирам рейса. С некоторыми специалисты уже встретились и рекомендовали пройти обследование и уйти на двухнедельный карантин. Установить местонахождение остальных помогает полиция.
Напомним, 7 марта на рейсе №1462, который прибыл в Новосибирск из Москвы, было обнаружено двое граждан с коронавирусной инфекцией.
В Новосибирской области на карантине из-за коронавируса находятся 543 гражданина, среди которых китайцы, итальянцы, немцы и россияне. Все они прибыли из стран, где выявлены зараженные опасной инфекцией.