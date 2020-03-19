Банкротство новосибирского «Холидея» изменит федеральное законодательство

Депутаты Новосибирского законодательного собрания намерены предложить изменения в федеральное законодательство из-за серии запущенных компанией «Холидей». Всего обанкротились около 200 компаний. В списке – товаропроизводители, сельскохозпредприятия, малые и средние бизнесмены, промышленные предприятия и фермерские хозяйства. Дела о банкротстве рассматриваются в Арбитражном суде, который не принимает во внимание тот факт, что платежи, которые получили поставщики за товар, осуществлялись в рамках обычного хозяйствования. По мнению зампреда комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Новосибирского заксобрания Ирины Диденко, такое решение несправедливо. Ведь в итоге поставщики вынуждены будут вернуть средства «Холидею», чтоб тот в свою очередь вернул деньги другим должникам. Новосибирск может войти в историю, ведь дело «Холидея» – это первое масштабное банкротство ритейлера, которое затрагивает не только регионы Сибири, но и практически всю Россию. «В связи с тем, что подобные ситуации затрагивают интересы широкого круга граждан, предвосхищая это, мы должны обезопасить наших товаропроизводителей, в том числе и путем внесения изменений в закон о банкротстве. Сегодня формируется практика формального исполнения закона о банкротстве с целью сохранения конкурсной массы. Наряду с закреплением особенностей банкротства для банков, застройщиков, стратегических предприятий, необходимо также прописать особенности банкротства ритейлеров, связанные, в том числе и с особым статусом сторон», — прокомментировала Диденко.