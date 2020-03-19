В Новосибирской области подорожала гречка, молоко и огурцы

Posted 19 марта 2020, 11:37
Published 19 марта 2020, 11:37
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Продукция сельхозпроизводителей подорожала на 4% в магазинах Новосибирской области. Таковы данные предоставил Новосибирскстат за февраль 2020 года.
По сравнению с январем цены на огурцы выросли на 25,2%, семена подсолнечника - на 22,6%. Гречка подорожала на 13,8%, капуста – на 13,7%, а морковь – на 11,8%.
Некоторые продукты животного происхождения, наоборот, упали в цене: яйца – на 16,4%, свинина – на 6,8%. Между тем молоко теперь продают на 2,1% дороже, чем в прошлом месяце.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса, которая охватила весь мир, граждане спешат пополнить запасы продуктов. В некоторых магазина уже наблюдается дефицит товаров. Между тем власти и сами торговые сети уверяют, что запасы продовольственных товаров постоянно пополняются.