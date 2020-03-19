В Новосибирской области подорожала гречка, молоко и огурцы

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, которая охватила весь мир, граждане спешат пополнить запасы продуктов. В некоторых магазина уже наблюдается дефицит товаров. Между тем власти и сами торговые сети уверяют, что запасы продовольственных товаров постоянно пополняются.