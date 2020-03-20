На исполнение наказов избирателей в Новосибирской области потратят 8,6 млрд рублей

Posted 20 марта 2020, 13:02
Published 20 марта 2020, 13:02
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Депутаты отобрали самые важные наказы новосибирских избирателей, на которые в 2020 году направят 8,6 миллиарда рублей.
В ходе заседания профильной комиссии в заксобрании председатель Дмитрий Козловский отметил, что наказов в обновленном плане увеличилось с 482 до 603. Так, жителей региона больше всего волнует жилищно-коммунальное хозяйство и дорожная сеть – 180 и 146 наказов соответственно.
К примеру, в сфере ЖКХ избиратели обеспокоены вопросом чистой воды в городе, в дорожной сфере, помимо состояния дорог в целом, важным является строительство дорог к социальным объектам. Дороги относят к числу самых дорогих наказов, как и образование. Финансирование этих сфер обойдется в 2,4 и 2,6 млрд рублей.
В здравоохранение будет направлено 909 млн рублей, на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры – 3,2 млрд рублей.
Актуальность наказов на ближайшие годы новосибирские депутаты намерены обсудить с электоратом. Объем финансирования наказов на 5 лет составит 40 млрд рублей.