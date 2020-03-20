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Posted 20 марта 2020, 13:02

Published 20 марта 2020, 13:02

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

На исполнение наказов избирателей в Новосибирской области потратят 8,6 млрд рублей

20 марта 2020, 13:02
В заксобрании уточнили проект плана реализации наказов избирателей на 2020 год.

Депутаты отобрали самые важные наказы новосибирских избирателей, на которые в 2020 году направят 8,6 миллиарда рублей.

В ходе заседания профильной комиссии в заксобрании председатель Дмитрий Козловский отметил, что наказов в обновленном плане увеличилось с 482 до 603. Так, жителей региона больше всего волнует жилищно-коммунальное хозяйство и дорожная сеть – 180 и 146 наказов соответственно.

К примеру, в сфере ЖКХ избиратели обеспокоены вопросом чистой воды в городе, в дорожной сфере, помимо состояния дорог в целом, важным является строительство дорог к социальным объектам. Дороги относят к числу самых дорогих наказов, как и образование. Финансирование этих сфер обойдется в 2,4 и 2,6 млрд рублей.

В здравоохранение будет направлено 909 млн рублей, на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры – 3,2 млрд рублей.

Актуальность наказов на ближайшие годы новосибирские депутаты намерены обсудить с электоратом. Объем финансирования наказов на 5 лет составит 40 млрд рублей.

#Общество#Эксклюзив
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