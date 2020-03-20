На исполнение наказов избирателей в Новосибирской области потратят 8,6 млрд рублей

К примеру, в сфере ЖКХ избиратели обеспокоены вопросом чистой воды в городе, в дорожной сфере, помимо состояния дорог в целом, важным является строительство дорог к социальным объектам. Дороги относят к числу самых дорогих наказов, как и образование. Финансирование этих сфер обойдется в 2,4 и 2,6 млрд рублей.