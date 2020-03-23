atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 2020, 23:55

Published 22 марта 2020, 23:55

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В Новосибирском районе лист шифера с крыши повредил автомобиль

22 марта 2020, 23:55
Представители управляющей компании уходят от вопросов

В воскресенье, 22 марта, в поселке Двуречье Новосибирского района ветром сорвало лист шифера с крыши пятиэтажки. Местом происшествия стал двор дома №4 по улице Юбилейной.

Сорванный шифер упал на один из припаркованных автомобилей. В итоге у минивэна разбито заднее пассажирское стекло и серьезно поврежден кузов.

- Сразу же приехали представители управляющей компании и починили крышу, а теперь рассказывают, что не знают, откуда мог упасть шифер, - рассказал Виктор Козубяк в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Напомним, накануне МЧС опубликовало прогноз о возможных чрезвычайныхситуациях в регионе. Ведомство предупреждало о сильном ветре.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика