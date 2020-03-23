В Новосибирском районе лист шифера с крыши повредил автомобиль

Posted 22 марта 2020, 23:55
Published 22 марта 2020, 23:55
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
В воскресенье, 22 марта, в поселке Двуречье Новосибирского района ветром сорвало лист шифера с крыши пятиэтажки. Местом происшествия стал двор дома №4 по улице Юбилейной.
Сорванный шифер упал на один из припаркованных автомобилей. В итоге у минивэна разбито заднее пассажирское стекло и серьезно поврежден кузов.
- Сразу же приехали представители управляющей компании и починили крышу, а теперь рассказывают, что не знают, откуда мог упасть шифер, - рассказал Виктор Козубяк в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Напомним, накануне МЧС опубликовало прогноз о возможных чрезвычайныхситуациях в регионе. Ведомство предупреждало о сильном ветре.