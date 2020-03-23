В Новосибирском районе лист шифера с крыши повредил автомобиль

- Сразу же приехали представители управляющей компании и починили крышу, а теперь рассказывают, что не знают, откуда мог упасть шифер, - рассказал Виктор Козубяк в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Напомним, накануне МЧС опубликовало прогноз о возможных чрезвычайныхситуациях в регионе. Ведомство предупреждало о сильном ветре.