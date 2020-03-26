Двое мужчин в Новосибирской области убили лося, посмотрев ролик о диких животных

Суд приговорил сибиряков к 3 годам 1 месяцу лишения свободы. Они также не имеют право в течение почти двух лет заниматься охотой. Кроме того, с подсудимых взыскали 75 тысяч рублей. Реальный же ущерб, нанесенный государству за убийство животного, составил 80 тысяч рублей.