Двое мужчин в Новосибирской области убили лося, посмотрев ролик о диких животных

Posted 26 марта 2020, 08:44
Published 26 марта 2020, 08:44
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Браконьеры решились на убийство лося в Новосибирской области, посмотрев видеоролик о жизни диких животных.
Согласно информации, размещенной на сайте Чулымского районного суда, двое охотников получили видео, на котором были изображены лоси. Это побудило их отправиться на охоту, не имея специального разрешения на отстрел. Ими был убит один лось.
Суд приговорил сибиряков к 3 годам 1 месяцу лишения свободы. Они также не имеют право в течение почти двух лет заниматься охотой. Кроме того, с подсудимых взыскали 75 тысяч рублей. Реальный же ущерб, нанесенный государству за убийство животного, составил 80 тысяч рублей.