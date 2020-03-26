Общественники просят генпрокурора РФ проверить новосибирский оборонный завод

В обращении сказано, что предприятие потеряло былую мощь и стало походить на торгово-офисный центр. В развале производства они винят действующее руководство во главе с Александром Одинцом. По их словам, с его правлением связаны массовые увольнения сотрудников, закат научно-исследовательской деятельности, продажа оборудования и т.д. Общественники также просят обратить внимание на уменьшение доли государства благодаря проведению дополнительных эмиссий собственников. Она меньше 1%.