Общественники просят генпрокурора РФ проверить новосибирский оборонный завод

Posted 26 марта 2020, 08:57
Published 26 марта 2020, 08:57
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Общественные организации Сибири обратились к генпрокурору России с просьбой проверить деятельность оборонного предприятия Новосибирска АО «Электроагрегат»
В обращении сказано, что предприятие потеряло былую мощь и стало походить на торгово-офисный центр. В развале производства они винят действующее руководство во главе с Александром Одинцом. По их словам, с его правлением связаны массовые увольнения сотрудников, закат научно-исследовательской деятельности, продажа оборудования и т.д. Общественники также просят обратить внимание на уменьшение доли государства благодаря проведению дополнительных эмиссий собственников. Она меньше 1%.
Авторы письма обеспокоены также рейдерскими захватами предприятий оборонной отрасли и просят восстановления законности и защиты добросовестных акционеров.
В обращении сказано о бывшем крупной акционере Евгении Грибове, который потерял из-за Одинца акции на 1 млрд рублей. Самого же акционера привлекли к уголовной ответственности за мошенничество с собственностью предприятия.
Авторы письма требуют прокурорской проверки и просят пересмотреть дело Грибова.