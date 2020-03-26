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Posted 26 марта 2020, 08:57

Published 26 марта 2020, 08:57

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Общественники просят генпрокурора РФ проверить новосибирский оборонный завод

26 марта 2020, 08:57
Общественников интересует деятельность предприятия с 2011 года по настоящее время.

Общественные организации Сибири обратились к генпрокурору России с просьбой проверить деятельность оборонного предприятия Новосибирска АО «Электроагрегат»

В обращении сказано, что предприятие потеряло былую мощь и стало походить на торгово-офисный центр. В развале производства они винят действующее руководство во главе с Александром Одинцом. По их словам, с его правлением связаны массовые увольнения сотрудников, закат научно-исследовательской деятельности, продажа оборудования и т.д. Общественники также просят обратить внимание на уменьшение доли государства благодаря проведению дополнительных эмиссий собственников. Она меньше 1%.

Авторы письма обеспокоены также рейдерскими захватами предприятий оборонной отрасли и просят восстановления законности и защиты добросовестных акционеров.

В обращении сказано о бывшем крупной акционере Евгении Грибове, который потерял из-за Одинца акции на 1 млрд рублей. Самого же акционера привлекли к уголовной ответственности за мошенничество с собственностью предприятия.

Авторы письма требуют прокурорской проверки и просят пересмотреть дело Грибова.

#Общество#Эксклюзив
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