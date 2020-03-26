Школьные каникулы продлили в Новосибирской области до 12 апреля

- Чтобы обезопасить детей и не допустить ситуации по распространению коронавирусной инфекции, было принято решение о продлении школьных каникул до 12 апреля, - заявил сегодня, 26 марта, Сергей Нелюбов. Чиновник отметил, что отрабатываются механизмы по перехоу на дистанционное обучение с использованием электронных ресурсов.