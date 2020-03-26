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Posted 26 марта 2020, 15:11

Published 26 марта 2020, 15:11

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Школьные каникулы продлили в Новосибирской области до 12 апреля

26 марта 2020, 15:11
В детских садах создаются дежурные группы

В Новосибирской области продолжается принятие мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь речь идет о соблюдении карантинных мер, направленных на уменьшение контактов между детьми.

- Чтобы обезопасить детей и не допустить ситуации по распространению коронавирусной инфекции, было принято решение о продлении школьных каникул до 12 апреля, - заявил сегодня, 26 марта, Сергей Нелюбов. Чиновник отметил, что отрабатываются механизмы по перехоу на дистанционное обучение с использованием электронных ресурсов.

Детские сады в связи с объявленными Президентом выходными днями работать не будут, но в них создадут дежурные группы. Для этого родители должны подать в свои садики заявления.

#Общество
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