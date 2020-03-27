Горсовет Новосибирска просит Мишустина компенсировать потери бизнеса

Posted 27 марта 2020, 11:04
Published 27 марта 2020, 11:04
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Депутаты горсовета Новосибирска обратились к федеральному правительству с просьбой помочь малому и среднему бизнесу, который находится на грани разорения. Предпринимателей подкосило падение рубля и ситуация, вызванная карантином по коронавирусу.
Тяжелее всех приходится сфере туризма, HoReCa (общепита) и бытовых услуг. Муниципальные транспортные предприятия также нуждаются в поддержке. Из-за риска распространения коронавируса резко снизился пассажиропоток в метро, автобусах и троллейбусах.
Чтобы не допустить банкротства, в сложившихся условиях требуется дополнительные меры поддержки. По мнению депутатов, отсрочки по кредитам и налогам недостаточно. Они требуют проработать механизм прямой поддержки – компенсировать финансовые потери бизнеса.
Свое обращение они направили российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, новосибирскому губернатору, мэру Анатолию Локтю.
Как пишет «Тайга.инфо», с требованием согласились 40 депутатов.