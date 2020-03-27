atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2020, 11:04

Published 27 марта 2020, 11:04

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Горсовет Новосибирска просит Мишустина компенсировать потери бизнеса

27 марта 2020, 11:04
Обращение также направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Депутаты горсовета Новосибирска обратились к федеральному правительству с просьбой помочь малому и среднему бизнесу, который находится на грани разорения. Предпринимателей подкосило падение рубля и ситуация, вызванная карантином по коронавирусу.

Тяжелее всех приходится сфере туризма, HoReCa (общепита) и бытовых услуг. Муниципальные транспортные предприятия также нуждаются в поддержке. Из-за риска распространения коронавируса резко снизился пассажиропоток в метро, автобусах и троллейбусах.

Чтобы не допустить банкротства, в сложившихся условиях требуется дополнительные меры поддержки. По мнению депутатов, отсрочки по кредитам и налогам недостаточно. Они требуют проработать механизм прямой поддержки – компенсировать финансовые потери бизнеса.

Свое обращение они направили российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, новосибирскому губернатору, мэру Анатолию Локтю.

Как пишет «Тайга.инфо», с требованием согласились 40 депутатов.

#Бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика