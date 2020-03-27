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Posted 27 марта 2020, 12:29

Published 27 марта 2020, 12:29

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирские мошенники обманули жителей Свердловской области на миллион рублей

27 марта 2020, 12:29
Банда из четырех человек ответит за мошенничество перед судом.

Новосибирская банда мошенников пойдет под суд за хищение у жителей Свердловской области более миллиона рублей.

От действий телефонных мошенников пострадал 21 житель, еще 44 человека были потенциальными жертвами.

По версии следствия, во главе преступной группы стоял 35-летний новосибирец, который привлек в незаконную деятельность еще троих мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Организатор совместно с 45-летим жителем Тогучинского района звонил жителям Свердловской области и отрабатывал стандартную схему - «Родственник попал в беду». Они просили за непривлечение к уголовной ответственности от 50 до 900 тысяч рублей.

Сбором средств занимался житель Первоуральска Свердловской области. Он переводил деньги жителю Карасукского района, а последний обналичивал их отправлял в Новосибирск - другим членам группировки.

Уголовное дело передано в суд Ленинского района Новосибирска.

#Происшествия
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