Новосибирские мошенники обманули жителей Свердловской области на миллион рублей

Posted 27 марта 2020, 12:29
Published 27 марта 2020, 12:29
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Новосибирская банда мошенников пойдет под суд за хищение у жителей Свердловской области более миллиона рублей.
От действий телефонных мошенников пострадал 21 житель, еще 44 человека были потенциальными жертвами.
По версии следствия, во главе преступной группы стоял 35-летний новосибирец, который привлек в незаконную деятельность еще троих мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Организатор совместно с 45-летим жителем Тогучинского района звонил жителям Свердловской области и отрабатывал стандартную схему - «Родственник попал в беду». Они просили за непривлечение к уголовной ответственности от 50 до 900 тысяч рублей.
Сбором средств занимался житель Первоуральска Свердловской области. Он переводил деньги жителю Карасукского района, а последний обналичивал их отправлял в Новосибирск - другим членам группировки.
Уголовное дело передано в суд Ленинского района Новосибирска.