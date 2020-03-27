Новосибирские мошенники обманули жителей Свердловской области на миллион рублей

По версии следствия, во главе преступной группы стоял 35-летний новосибирец, который привлек в незаконную деятельность еще троих мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Организатор совместно с 45-летим жителем Тогучинского района звонил жителям Свердловской области и отрабатывал стандартную схему - «Родственник попал в беду». Они просили за непривлечение к уголовной ответственности от 50 до 900 тысяч рублей.