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Posted 27 марта 2020, 21:14

Published 27 марта 2020, 21:14

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Коронавирус нашли у отыгравшего концерт в Новосибирске солиста Rammstein

27 марта 2020, 21:14
Музыкант госпитализирован в Берлине

У солиста немецкой группы «Rammstein» Тилля Линдеманна обнаружен коронавирус. Об этом сообщает немецкий таблоид «Bild». 17 марта музыкант отыграл большой концерт в Новосибирске, на популярного исполнителя пришли тысячи людей. Тилль Линдеманн выступил в новосибирском экспоцентре с собственным проектом Lindemann. Днем ранее коллектив прилетел в Новосибирск из Москвы и, по словам попутчиков «музыканты сильно кашляли и чихали».

#Медицина
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