Коронавирус нашли у отыгравшего концерт в Новосибирске солиста Rammstein

У солиста немецкой группы «Rammstein» Тилля Линдеманна обнаружен коронавирус. Об этом сообщает немецкий таблоид «Bild». 17 марта музыкант отыграл большой концерт в Новосибирске, на популярного исполнителя пришли тысячи людей. Тилль Линдеманн выступил в новосибирском экспоцентре с собственным проектом Lindemann. Днем ранее коллектив прилетел в Новосибирск из Москвы и, по словам попутчиков «музыканты сильно кашляли и чихали».