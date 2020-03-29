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Posted 29 марта 2020, 15:58

Published 29 марта 2020, 15:58

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В Новосибирской области задержали пьяного шофера, уронившего автобус в кювет

29 марта 2020, 15:58
Подробности аварии рейсового автобуса в Троицком

В Новосибирской области задержан водитель рейсового автобуса, уронивший свою машину в кювет, сообщает Сибкрай. Издание уточняет, что шофер был пьян. Стали известны подробности происшествия. Ранее мы сообщали, что автобус на момент аварии был пуст. Выяснилось, что это не так. Свидетели рассказывают, что в салоне были пассажиры. После ДТП подвыпивший водитель заявил, что не в состоянии дальше ехать. А после этого скрылся с места происшествия. Людям пришлось самостоятельно выбираться из салона и уезжать на попутках.

#Происшествия
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