Новосибирец во второй раз выиграл в телешоу «Слабое звено»

В 2003 году он доказал свою эрудированность и выиграл в шоу Марии Киселевой 112 тысяч рублей. В этот раз он допустил незначительные ошибки. В финале его соперница не хотела уступать, поэтому игрокам предложили играть до первого неправильного ответа.