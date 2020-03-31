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Posted 31 марта 2020, 07:45

Published 31 марта 2020, 07:45

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирец во второй раз выиграл в телешоу «Слабое звено»

31 марта 2020, 07:45
Эрудит заявил, что ему удалось «войти в одну реку дважды».

Новосибирец Юрий Абрамов вновь стал победителем шоу телеканала «Мир» «Слабое звено», выиграв 62 тысяч рублей. После первой победы прошло 17 лет.

52-летний Юрий закончил НГУ. В настоящее время проживет в Академгородке и работает оператором линии розлива питьевой воды.

В 2003 году он доказал свою эрудированность и выиграл в шоу Марии Киселевой 112 тысяч рублей. В этот раз он допустил незначительные ошибки. В финале его соперница не хотела уступать, поэтому игрокам предложили играть до первого неправильного ответа.

Победным для Юрия стал вопрос «Чем посыпают арену при борьбе сумо?». Он ответил «солью» и победил. А вот его оппонент не смогла дать правильного ответа на вопрос «Каким предметом судья указывает на победителя в сумо». Женщина ответила жезлом, но правильно было веером.

#Общество
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