Новосибирец во второй раз выиграл в телешоу «Слабое звено»

Posted 31 марта 2020, 07:45
Published 31 марта 2020, 07:45
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Новосибирец Юрий Абрамов вновь стал победителем шоу телеканала «Мир» «Слабое звено», выиграв 62 тысяч рублей. После первой победы прошло 17 лет.
52-летний Юрий закончил НГУ. В настоящее время проживет в Академгородке и работает оператором линии розлива питьевой воды.
В 2003 году он доказал свою эрудированность и выиграл в шоу Марии Киселевой 112 тысяч рублей. В этот раз он допустил незначительные ошибки. В финале его соперница не хотела уступать, поэтому игрокам предложили играть до первого неправильного ответа.
Победным для Юрия стал вопрос «Чем посыпают арену при борьбе сумо?». Он ответил «солью» и победил. А вот его оппонент не смогла дать правильного ответа на вопрос «Каким предметом судья указывает на победителя в сумо». Женщина ответила жезлом, но правильно было веером.