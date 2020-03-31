Семьями из Бердска, нарушившими карантин, займется прокуратура

Поскольку коронавирус 2019-nCov внесен в список опасных заболеваний, нарушившим режим самоизоляции в условиях угрозы коронавирусной инфекции грозит штраф или лишения свободы. Так, при нарушении режима без последствий предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей, если имело место заражение третьего лица – от 150 тыс. до 300 тысяч рублей. Если число зараженных нарушителем более одного, то предусмотрена уголовная ответственность.