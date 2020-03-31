Семьями из Бердска, нарушившими карантин, займется прокуратура

Posted 31 марта 2020, 11:16
Published 31 марта 2020, 11:16
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Прокуратура начала проверку в отношению семей из Бердска, которые нарушают условия самоизоляции в период карантина.
Напомним, отказались соблюдать санитарные правила четыре семьи. Все они вернулись с отдыха, который провели за границей. Поскольку в мире объявлена пандемия коронавируса, в странах вводятся жесткие меры защиты от инфекции, и Новосибирская область не исключение.
Но граждане отказываются соблюдать режим самоизоляции. О их поведении сообщали соседи. Как пишет Бердск-Онлайн со ссылкой на арокурор Бердска Романа Сивака, ими займется прокуратура.
Поскольку коронавирус 2019-nCov внесен в список опасных заболеваний, нарушившим режим самоизоляции в условиях угрозы коронавирусной инфекции грозит штраф или лишения свободы. Так, при нарушении режима без последствий предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей, если имело место заражение третьего лица – от 150 тыс. до 300 тысяч рублей. Если число зараженных нарушителем более одного, то предусмотрена уголовная ответственность.