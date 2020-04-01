Погоня за нарушителем ПДД в Новосибирске закончилась стрельбой

Posted 1 апреля 2020, 11:26
Published 1 апреля 2020, 11:26
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Преследование нарушителя ПДД в Новосибирске закончилось стрельбой. Сотрудники ДПС применили табельное оружие, когда возникла угроза жизни пешеходов и других водителей.
Погоня за нарушителем попала на камеру.
30 марта около полуночи экипаж ДПС заметил на улице Петухова автомобиль ВАЗ-21063, который пересек перекресток на красный свет, и начал преследование. Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки и призвали нарушителя по громкоговорителю сделать остановку. Но ВАЗ продолжал нестись в сторону Советского шоссе.
По пути водитель нарушал правила и своими действиями создавал угрозу для других участников движения. Тогда-то полицейские выстрелили в воздух, но реакции не последовало. После этого полицейские выстрелили в заднее колесо.
Мужчина оставил машину и попытался сбежать, бросившись с кулаками на полицейских. Служители правопорядка скрутили его и надели наручники.
Водителем оказался 24-летний новосибирец без прав. Он отказался проходить тест на алкоголь. В салоне также находились две женщины - 23 и 25 лет. Всех доставили в отделение, а автомобиль отправили на спецстоянку.