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Posted 1 апреля 2020, 11:26

Published 1 апреля 2020, 11:26

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Погоня за нарушителем ПДД в Новосибирске закончилась стрельбой

1 апреля 2020, 11:26
Инспекторы ДПС преследовали нарушителя по ночным улицам города и догнали только на Советском шоссе.

Преследование нарушителя ПДД в Новосибирске закончилось стрельбой. Сотрудники ДПС применили табельное оружие, когда возникла угроза жизни пешеходов и других водителей.

Погоня за нарушителем попала на камеру.

30 марта около полуночи экипаж ДПС заметил на улице Петухова автомобиль ВАЗ-21063, который пересек перекресток на красный свет, и начал преследование. Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки и призвали нарушителя по громкоговорителю сделать остановку. Но ВАЗ продолжал нестись в сторону Советского шоссе.

По пути водитель нарушал правила и своими действиями создавал угрозу для других участников движения. Тогда-то полицейские выстрелили в воздух, но реакции не последовало. После этого полицейские выстрелили в заднее колесо.

Мужчина оставил машину и попытался сбежать, бросившись с кулаками на полицейских. Служители правопорядка скрутили его и надели наручники.

Водителем оказался 24-летний новосибирец без прав. Он отказался проходить тест на алкоголь. В салоне также находились две женщины - 23 и 25 лет. Всех доставили в отделение, а автомобиль отправили на спецстоянку.

#Происшествия#Видео
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