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Posted 1 апреля 2020, 18:46

Published 1 апреля 2020, 18:46

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Прилетевших из Таиланда новосибирцев помещают в обсерватор за городом

1 апреля 2020, 18:46
Изоляция продлится 14 дней

Туристов, прилетевших из Таиланда, разместят в один из загородных санаториев. Там они пробудут на изоляции 14 дней из-за угрозы коронавируса. Напомним, сегодня застрявшие в аэропорту Бангкока туристы вернулись на Родину. Всего рейсом S7 прилетели больше 150 туристов. Их встречали с полицией. О том, что туристы не поедут по домам, они узнали уже в аэропорту. Всем прилетевшим сотрудники Роспотребнадзора измерили температуру через тепловизоры. Потом рассадили по автобусам и отправили на обсервацию.

#Медицина
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