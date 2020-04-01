Прилетевших из Таиланда новосибирцев помещают в обсерватор за городом

Туристов, прилетевших из Таиланда, разместят в один из загородных санаториев. Там они пробудут на изоляции 14 дней из-за угрозы коронавируса. Напомним, сегодня застрявшие в аэропорту Бангкока туристы вернулись на Родину. Всего рейсом S7 прилетели больше 150 туристов. Их встречали с полицией. О том, что туристы не поедут по домам, они узнали уже в аэропорту. Всем прилетевшим сотрудники Роспотребнадзора измерили температуру через тепловизоры. Потом рассадили по автобусам и отправили на обсервацию.