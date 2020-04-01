atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2020, 12:00

Published 1 апреля 2020, 12:00

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Спасатели вытащили запертого под лестницей пьяного новосибирца

1 апреля 2020, 12:00
Мужчина пробрался в замкнутое пространство под лестницей в жилом доме.

Спасатели МАСС освободили пьяного, который залез под лестницу и не смог самостоятельно выбраться. Инцидент произошел 31 марта в 19:19 в многоквартирном доме на улице Жуковского.

О несчастном сообщили жильцы многоквартирного дома. Мужчина как-то пробрался в пространство под лестницей на первом этаже и скатился под прутья решетки. Спасателям пришлось перекусит инструментами часть прутьев на перилах, чтобы вызволить его.

Горожанин не принял помощи медиков и отправился к себе домой – в соседний дом.

#Происшествия#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика