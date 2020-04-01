Спасатели вытащили запертого под лестницей пьяного новосибирца

Posted 1 апреля 2020, 12:00
Published 1 апреля 2020, 12:00
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Спасатели МАСС освободили пьяного, который залез под лестницу и не смог самостоятельно выбраться. Инцидент произошел 31 марта в 19:19 в многоквартирном доме на улице Жуковского.
О несчастном сообщили жильцы многоквартирного дома. Мужчина как-то пробрался в пространство под лестницей на первом этаже и скатился под прутья решетки. Спасателям пришлось перекусит инструментами часть прутьев на перилах, чтобы вызволить его.
Горожанин не принял помощи медиков и отправился к себе домой – в соседний дом.