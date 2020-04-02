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Posted 2 апреля 2020, 15:39

Published 2 апреля 2020, 15:39

Modified 15 сентября 2022, 20:50

Updated 15 сентября 2022, 20:50

Застрявших в Новосибирске киргизов выгнали из аэропорта

2 апреля 2020, 15:39
Людей расселили в хостеле

Более 200 жителей Киргизии, застрявших в новосибирском аэропорту Толмачёво, выпроводили из здания, сообщает Тайга.инфо. «По громкой связи нас оповестили, что аэровокзал должны покинуть лица, не имеющие билетов на внутренние рейсы», — сообщила изданию пассажирка Ирина Степкичева.

Киргизский консул сообщил соотечественникам, что для них нашли хостелы в Новосибирске. Их туда на автомобилях отвезли представители диаспоры. Сообщается, что людям предоставили многоместные номера с душем, организовали двухразовое питание.

Жители Киргизии предполагают, что домой их отправят не раньше 9 апреля.

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#Общество
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