Застрявших в Новосибирске киргизов выгнали из аэропорта

Posted 2 апреля 2020, 15:39
Published 2 апреля 2020, 15:39
Modified 15 сентября 2022, 20:50
Updated 15 сентября 2022, 20:50
Более 200 жителей Киргизии, застрявших в новосибирском аэропорту Толмачёво, выпроводили из здания, сообщает Тайга.инфо. «По громкой связи нас оповестили, что аэровокзал должны покинуть лица, не имеющие билетов на внутренние рейсы», — сообщила изданию пассажирка Ирина Степкичева.
Киргизский консул сообщил соотечественникам, что для них нашли хостелы в Новосибирске. Их туда на автомобилях отвезли представители диаспоры. Сообщается, что людям предоставили многоместные номера с душем, организовали двухразовое питание.
Жители Киргизии предполагают, что домой их отправят не раньше 9 апреля.