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Posted 4 апреля 2020, 04:00

Published 4 апреля 2020, 04:00

Modified 25 декабря, 15:30

Updated 25 декабря, 15:30

Оперштаб Новосибирска по коронавирусу опубликовал данные на 4 апреля

4 апреля 2020, 04:00
Новых зараженных коронавирусом на утра 4 апреля в Новосибирской области не выявлено.

По информации оперативного штаба, в больнице с подтвержденным COVID-2019 находится восемь человек. Побороли опасное заболевание двое, они были выписаны.

В больнице количество взрослых пациентов с ОРВИ, которые вернулись из стран с опасной эпидобстановкой или контактировавшие с инфицированными, составляет 28 человек, детей – 20.

Напомним, Новосибирск подготовил для прибывающих пассажиров из-за рубежа обсервации. Новосибирцев из числа туристов помещают на домашний карантин.

#Общество
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