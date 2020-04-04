Оперштаб Новосибирска по коронавирусу опубликовал данные на 4 апреля

Posted 4 апреля 2020, 04:00
Published 4 апреля 2020, 04:00
Modified 25 декабря, 15:30
Updated 25 декабря, 15:30
По информации оперативного штаба, в больнице с подтвержденным COVID-2019 находится восемь человек. Побороли опасное заболевание двое, они были выписаны.
В больнице количество взрослых пациентов с ОРВИ, которые вернулись из стран с опасной эпидобстановкой или контактировавшие с инфицированными, составляет 28 человек, детей – 20.
Напомним, Новосибирск подготовил для прибывающих пассажиров из-за рубежа обсервации. Новосибирцев из числа туристов помещают на домашний карантин.