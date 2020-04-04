В Минздраве НСО рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

В инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 43 новосибирца, ранее побывавших за границей или вступавших в контакт с зараженным. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильное, у некоторых наблюдается положительная динамика. Если тесты подтвердят отсутствие инфекции в организме, их выпишут.