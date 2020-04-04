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Posted 4 апреля 2020, 05:35

Published 4 апреля 2020, 05:35

Modified 5 августа 2022, 12:14

Updated 5 августа 2022, 12:14

В Минздраве НСО рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

4 апреля 2020, 05:35
У пациентов, попавших в инфекционную больницу из-за коронавируса, наблюдается положительная динамика.

Врачи ждут последних результатов анализов, чтобы решить вопрос с выпиской нескольких заболевших коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Константин Хальзов 3 апреля на брифинге.

В инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 43 новосибирца, ранее побывавших за границей или вступавших в контакт с зараженным. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильное, у некоторых наблюдается положительная динамика. Если тесты подтвердят отсутствие инфекции в организме, их выпишут.

Напомним, в Новосибирске на изоляции в больнице находятся восемь зараженных COVID-19, двоих уже выписали.

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