Пассажиры очередного рейса из Таиланда отправлены в обсервацию

Posted 5 апреля 2020, 16:05
Published 5 апреля 2020, 16:05
Modified 21 января, 13:36
Updated 21 января, 13:36
Вечером 2 апреля, в 22:13 в новосибирском аэропорту Толмачево совершил посадку самолет, выполнявший рейс Бангкок — Новосибирск. На борту находились 121 взрослый и 41 ребёнок.
Процедура приема пассажиров стандартна для международных рейсов: людей встретили медики и сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении полиции. После осмотра все прилетевшие на 14 дней направлены в обсервацию.
Накануне в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень» на карантин были гостеприимно размещены еще 190 человек, прилетевших из Таиланда. Там для них организовано питание и медицинское наблюдение, работают психологи.