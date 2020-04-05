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Posted 5 апреля 2020, 16:05

Published 5 апреля 2020, 16:05

Modified 21 января, 13:36

Updated 21 января, 13:36

Пассажиры очередного рейса из Таиланда отправлены в обсервацию

5 апреля 2020, 16:05
На принудительный карантин направлены 121 взрослый и 41 ребёнок.

Вечером 2 апреля, в 22:13 в новосибирском аэропорту Толмачево совершил посадку самолет, выполнявший рейс Бангкок — Новосибирск. На борту находились 121 взрослый и 41 ребёнок.

Процедура приема пассажиров стандартна для международных рейсов: людей встретили медики и сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении полиции. После осмотра все прилетевшие на 14 дней направлены в обсервацию.

Накануне в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень» на карантин были гостеприимно размещены еще 190 человек, прилетевших из Таиланда. Там для них организовано питание и медицинское наблюдение, работают психологи.

#Общество
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