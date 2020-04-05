«Специальные инфекционные бригады» созданы в Новосибирске

Posted 5 апреля 2020, 15:23
Published 5 апреля 2020, 15:23
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
В Новосибирской области объявили о создании «специальных инфекционных бригад» скорой помощи. Они должны отправляться на вызовы к пациентам, которые недавно вернулись из-за границы.
В настоящее время в Новосибирской области из-за пандемии коронавируса под особым наблюдением находятся 6,7 тысяч человек. Врачи, которые станут выезжать к ним, получат специальные одноразовые халаты и маски.
- Все прошли инструктаж, в том числе и как защитить себя. Например, приезжая на такой вызов, надевают маску и на пациента, - отметила и.о. старшего фельдшера Ленинской подстанции скорой помощи Ирина Похламкова.
Диспетчеры скорой получили специальный опросник. Они должны уточнять у звонящего человека, были ли он за рубежом, когда и с кем вступал в контакт.