atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2020, 15:23

Published 5 апреля 2020, 15:23

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

«Специальные инфекционные бригады» созданы в Новосибирске

5 апреля 2020, 15:23
Они должны отправляться на вызовы к пациентам, которые недавно вернулись из-за границы.

В Новосибирской области объявили о создании «специальных инфекционных бригад» скорой помощи. Они должны отправляться на вызовы к пациентам, которые недавно вернулись из-за границы.

В настоящее время в Новосибирской области из-за пандемии коронавируса под особым наблюдением находятся 6,7 тысяч человек. Врачи, которые станут выезжать к ним, получат специальные одноразовые халаты и маски.

- Все прошли инструктаж, в том числе и как защитить себя. Например, приезжая на такой вызов, надевают маску и на пациента, - отметила и.о. старшего фельдшера Ленинской подстанции скорой помощи Ирина Похламкова.

Диспетчеры скорой получили специальный опросник. Они должны уточнять у звонящего человека, были ли он за рубежом, когда и с кем вступал в контакт.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика