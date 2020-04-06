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Posted 6 апреля 2020, 06:24

Published 6 апреля 2020, 06:24

Modified 15 сентября 2022, 20:50

Updated 15 сентября 2022, 20:50

Прибывших из Таиланда новосибирцев отправили на домашний карантин

6 апреля 2020, 06:24
За пассажирами на домашней обсервации будут закреплены социальные работники.

Роспотребнадзор позволил жителям Новосибирска, прибывшим из Бангкока ночью 3 апреля, находиться на карантине в домашних условиях. Такую же возможность смогут получить и те горожане которые уже заперты в обсервациях.

Власти пояснили, что в город прибывает слишком много самолетов из разных городов, а согласно распоряжению, в условиях эпидемии всех необходимо изолировать в обсервациях. Роспотребнадзору Новосибирска удалось получить разрешение от Москвы на так называемую домашнюю обсервацию, когда соблюдать режим самоизоляции горожанин сможет дома. При этом каждый должен понимать всю ответственность, а также наказание, которое грозит в случаи нарушения обсервации. Все пассажиры должны будут подписать бумаги, где все это прописано. За каждым адресом будет закреплен соцработник для контроля ситуации.

По словам главы департамента информационной политики администрации губернатора НСО и облправительства Сергея Нешумова, всех пассажиров доставили домой в сопровождении врачей.

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