Прибывших из Таиланда новосибирцев отправили на домашний карантин

Власти пояснили, что в город прибывает слишком много самолетов из разных городов, а согласно распоряжению, в условиях эпидемии всех необходимо изолировать в обсервациях. Роспотребнадзору Новосибирска удалось получить разрешение от Москвы на так называемую домашнюю обсервацию, когда соблюдать режим самоизоляции горожанин сможет дома. При этом каждый должен понимать всю ответственность, а также наказание, которое грозит в случаи нарушения обсервации. Все пассажиры должны будут подписать бумаги, где все это прописано. За каждым адресом будет закреплен соцработник для контроля ситуации.