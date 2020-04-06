В Новосибирской области разрешили работу промышленных и строительных предприятий

Губернатор отметил, что перед предприятиями стоит вопрос об обеспечении безопасности сотрудников. Для этого им необходимы средства индивидуальной защиты, которые сейчас в дефиците. Но представители бизнеса, планирующие возобновить работу, заверили, что решат эту проблему.