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Posted 6 апреля 2020, 07:30

Published 6 апреля 2020, 07:30

Modified 21 января, 13:38

Updated 21 января, 13:38

В Новосибирской области разрешили работу промышленных и строительных предприятий

6 апреля 2020, 07:30
Власти вынуждены пойти на послабление режима.

Губернатор Андрей Травников сообщил о том, что в Новосибирской области промышленные и строительные предприятия с предстоящего понедельника могут возобновить работу. Такое информацией он поделился с журналистами, выступая в здании областного правительства.

Напомним, ранее губернатор подписал постановление, которое запретило работу практически всех предприятий, кроме тех, которые отвечают за поддержание жизнедеятельности людей. Теперь, в условиях надвигающегося экономического кризиса, власти вынуждены пойти на послабление режима самоизоляции.

Губернатор отметил, что перед предприятиями стоит вопрос об обеспечении безопасности сотрудников. Для этого им необходимы средства индивидуальной защиты, которые сейчас в дефиците. Но представители бизнеса, планирующие возобновить работу, заверили, что решат эту проблему.

Что касается магазинов, сферы услуг, общепита и других подобных предприятий, то на них новое решение не распространяется. Они по-прежнему должны быть закрыты до особого распоряжения.

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